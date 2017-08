Um incêndio em vegetação “rasteira” atingiu uma área de cerca de 15 mil metros quadrados na tarde desta quarta-feira, dia 09, às margens da BR-282, próximo ao Trevão de Irani, no sentido a Ponte Serrada. Não houve feridos.

Os Bombeiros Voluntários de Irani combateram as chamas e de acordo com informações da guarnição, uma roçada foi realizada recentemente e a vegetação seca facilitou a propagação do fogo. As causas do incêndio não foram constatadas.

Os bombeiros utilizaram abafadores, equipamentos e cerca de 1.000 litros de água para conter as chamas.