Vencedor do The Voice Kids é uma das atrações do Criança Feliz Aliança 2017

O vencedor do The Voice Kids Brasil 2017, Thomas Machado é uma das atrações do Criança Feliz Aliança desse ano. A informação é do gerente comercial e de Programação, Adriano Casagrande. O evento, considerado o maior do gênero social voltado para crianças de Santa Catarina, está marcado para o dia 12 de Outubro, na rua coberta.

Thomas Machado, nove anos, é natural da cidade de Estância Velha-RS. Ele venceu a competição de artistas mirins promovido pela Rede Globo e sempre teve boa aceitação do público. Conforme Casagrande, o pequeno cantor não virá sozinho. "Ele vem com o irmão, que eles tocam juntos, com acompanhamento de uma banda e vão cantar os sucessos que ele apresentou no The Voice Brasil", adianta.

Além de Thomas Machado, o Criança Feliz Aliança também terá a pareceria da empresa Apti, de Chapecó, para a distribuição gratuita do suco e da Parati, de São Lourenço do Oeste, para a distribuição gratuita do lanche. "Uma das novidades neste ano é a distribuição de graça de 2,5 mil picolés e de 100 churros, além do serteio de bicicletas e brinquedos", informa.

Também haverá brinquedos do Doof Park e atividades recreativas coordenadas pelo Sesc Concórdia.