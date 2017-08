O município de Presidente Castello Branco agora conta com a Associação Castelense de Indústria e Comércio (ACIC). A instituição foi oficialmente criada na noite de terá-feira, dia 08. As primeiras metas já estão definidas.

O presidente da ACIC, Laércio da Silva, explica que o município ainda não contava com uma associação que representasse a indústria e o comércio. “Nós trabalhamos no projeto de criação da ACIC há pelo menos dois anos com grupo de empresários, vereadores e demais integrantes. Agora foi efetivado e já contamos com 20 empresas cadastradas”, conta ele. “Vamos realizar um trabalho de valorização do comércio e da indústria. Queremos combater o comércio ambulante, aquele que vende sem a licença, e ainda, fazer um diagnóstico nas empresas e apontar deficiências e propostas de melhorias”, adianta da Silva.

Outro serviço que será viabilizado através da ACIC é a implantação de programas de proteção ao crédito, para que os empresários tenham mecanismos para evitar prejuízos.

O presidente também comenta que já neste ano haverá promoções no comércio. “Até o final do ano vamos organizar promoções e sorteio de prêmios para incentivar a compra no comércio local”, antecipa.