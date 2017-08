Pedido foi feito durante passagem do governador Colombo pela região, que inaugurou as melhorias entre Concórdia e Jaborá

O pedido para que seja feita a revitalização no outro trecho da SC 355, entre Jaborá e Catanduvas, foi feito durante a passagem do governador Raimundo Colombo pela região, nesta semana. Esse encaminhamento foi feito pelo Sindicato das Empresas Transportadoras de Cargas do Oeste e Meio Oeste, Setcom.

A solicitação foi feita verbalmente, no Aeroporto Municipal de Concórdia, onde a comitiva do Governo do Estado pousou na última segunda-feira, dia sete. Na ocasião, Colombo inaugurou oficialmente a revitalização do trecho que vai do trevo de Cachimbo até Jaborá.

O trecho entre Jaborá até o trevo da BR 282, em Catanduvas, ainda precisa ser revitalizado. Esse trajeto tem aproximadamente 10 KM.

Em entrevista a Rádio Aliança, o presidente do Setcom, Ederson Vendrame, destaca que esse trajeto de Concórdia a Jaborá ficou muito bom. Por outro lado, pondera que "a gente precisa também dessa melhoria de Jaborá a Catanduvas. Essa rodovia é por onde toda a produção da região passa em direção aos portos", diz.

A expectativa é que o governador Raimundo Colombo também possa contemplar essa obra nos próximos financiamentos internacionais.