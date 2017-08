Um homem de 49 anos ficou ferido na tarde de quarta-feira, dia 09, enquanto trabalhava em uma construção na Rua Anita Garibaldi, no centro de Concórdia. O acidente aconteceu por volta das 17:10h e de acordo com as informações apuradas no local, uma parede teria caído em cima dele.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados e atenderam o homem no local. Em seguida ele foi conduzido ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica e estava estável. Ele apresentava um corte na cabeça.

Segundo a guarnição, o trabalhador estava usando o capacete e demais equipamentos de segurança.