A prefeita de Peritiba, Neusa Maraschini e o secretário executivo da ADR de Concórdia, Wagner Bee assinaram um convênio na quarta-feira, dia 09, oficializando o repasse de R$ 30 mil para da Secretaria de Agricultura e Pesca, para auxílio na 2ª Expo Peritiba, que acontece entre os dias 18 e 20 de agosto.

O evento contará com aproximadamente 100 expositores da agricultura, indústria e comércio. O objetivo é incentivar o desenvolvimento dos setores agrícola, industrial, comercial e de serviços do município, além de fomentar a economia local. A Expo contará com praça de alimentação, exposição da indústria e comércio, serviços e Mostra da Bezerra, que expõe animais do município.