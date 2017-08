Já estão definidas as 12 canções inéditas que irão competir no Festival Canto Livre 2017, programado para o dia 24 de agosto, na Casa da Cultura. As inscrições, que ficaram abertas de 1º de junho a 27 de julho, tiveram boa adesão, com 16 compositores interessados. Mas conforme previa o regulamento, apenas 12 participantes poderiam estar no Festival, assim, foi necessária uma pré-seleção, realizada por uma comissão de servidores do corpo técnico artístico da Fundação Municipal de Cultura. Eles avaliaram música, letra, arranjo, afinação, dicção e timbre para chegar as 12 finalistas.

Neste ano, a Fundação de Cultura, responsável pela organização do evento, fará um resgate na denominação Canto Livre, já que em 2015 e 2016 o Festival foi realizado com outro nome. As canções a serem apresentadas durante o evento, precisam ser obrigatoriamente inéditas, isto é, músicas e letras que não tenham sido apresentadas em concursos, festivais, eventos similares ou gravadas em CDs, DVDs, comerciais, filmes para qualquer finalidade, nem mesmo reeditadas. Também não poderão ter sido executadas em veículos de comunicação e ou internet.

O Festival Canto Livre terá premiação em dinheiro, além de troféus. O primeiro lugar vai faturar R$ 3,1 mil, segundo lugar R$ 2,1 mil, o terceiro colocado vai levar R$ 1.550,00, o quarto R$ 1 mil e o quinto lugar terá R$ 700,00 em premiação. Também será premiado em dinheiro o Melhor Intérprete com R$ 600,00 e o Melhor Instrumentalista, também com R$ 600,00. Já o Melhor Conjunto recebe apenas troféu. Todas as 12 canções finalistas farão parte de um CD, que será produzido ao vivo, no evento.

Confira os selecionados

Música: O ECO DA MINHA VOZ - Compositor: Ariádina Fátima Fiametti

Música: JÓIA EM TERRAS DE ANITA (ZN LAGUNA) - Compositor: Ary Junior Barreiros da Silva

Música: UMA INFÂNCIA BEM VIVIDA - Compositor: Angelo Luiz Comassetto e Érico Taciano Viensci

Música: PROVA DE AMOR - Compositor: Natanael Rodrigo da Silva

Música: O TREM DA VIDA - Compositor: Ramon W. Borche Pereira

Música: RECORDAÇÃO DE UM CABOCLO - Compositor: Sabino Vicentini

Música: CONTESTADO EM MEMÓRIA - Compositor: Miguel Rodrigues dos Santos

Música: MEU BRASIL!? - Compositor: Denilson de Oliveira e Cláudio José da Silva Marques

Música: NOSSA CANÇÃO - Compositor: Riano Alex Kleber

Música: DESCONECTO - Compositor: Cristiano da Rosa

Música: MOSTRANDO OS DENTES - Compositor: Anderson Jardel Vieira

Música: EU JUREI - Compositor: Leandro Nabolotnyj da Rosa

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)