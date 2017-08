O novo cronograma para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Concórdia prevê a concentração dos trabalhos na área central do município. As principais ruas, como a Dr. Maruri, Orestes Farina, 29 de Julho e Leonel Mosele estarão com trechos em obras neste mês.



A atenção no trânsito deve ser redobrada, já que a maioria das ruas estará com trânsito de veículos em meia pista e alguns momentos podem ser totalmente bloqueadas. Neste caso serão realizados desvios para garantir o fluxo do trânsito no local. Os trechos estarão bem sinalizados e orientados pelos funcionários da CASAN e do Consórcio Trix - Infracon. Se houver necessidade os guardas municipais de trânsito também estarão ajudando nesses pontos de trabalho.



Na rua Orestes Farina, as equipes da CASAN e do Consórcio Trix - Infracon já iniciaram a implantação de uma das duas Estações Elevatórias de Esgoto previstas no projeto do sistema de esgoto de Concórdia. Para esse trabalho uma das pistas estará interditada, sendo permitido o trânsito de carros no sentido da Rua do Comércio para a rua Dr. Maruri. A Elevatória de Esgotos é uma das unidades do sistema de esgoto sanitário e tem como função bombear o efluente para a Estação de Tratamento.



Na Rua Coberta, será interditada a faixa de estacionamento e também uma das pistas de rodagem. Em um trecho da rua Leonel Mosele, entre as ruas Imaculada Conceição e Marechal Deodoro, o trânsito também estará em meia pista.



A rua Dr. Maruri terá de uma a duas faixas de rodagem interrompidas e as ruas Getúlio Vargas (entre as ruas Ivo Biezus e Marechal Deodoro) e 29 de Julho (entre as ruas Marcelino Ramos e Eugênio Zanatta) estarão em meia pista ̶ esta última com possibilidade de ser totalmente bloqueada em alguns momentos, dependendo da necessidade. A partir da segunda quinzena de agosto as frentes de trabalho também estarão na rua Marechal Deodoro.



Os comerciantes e moradores destes trechos também serão orientados por duas profissionais responsáveis pelo Projeto Socioambiental, que irão repassar informações sobre a obra. De acordo com Géssica Borgmann, uma das responsáveis pelas visitas domiciliares, a principal orientação é que haverão transtornos com poeira e barulho. Géssica também afirma que a orientação para a ligação da rede será dada aos proprietários após o término da implantação de todo o SES.



Sistema de Esgotamento Sanitário

O governo do Estado de Santa Catarina e a CASAN estão investindo mais de R$ 40,3 milhões para implantar a nova etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade. Ao final das obras, realizadas em parceria com a Prefeitura de Concórdia, o índice de cobertura com coleta e tratamento de esgoto passará dos atuais 6,3% para 42%.

Para mais informações sobre a implantação, funcionamento do sistema ou esclarecimentos relacionados à obra de Esgotamento Sanitário de Concórdia entre em contato via email: sesconcordia@casan.com.br, pelo telefone(49) 3442-0343 ou pela página no Facebook da Casan: @casansc.

(Fonte: Rhayana Cordeiro/Ascom/SES)