Deslizamento de terra ocorreu no início do mês de junho por causa do grande volume de chuvas que caiu em Concórdia / Foto: Gilmar Machado

A Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público contra os proprietários do terreno que deslizou entre as rua Victor Sopelsa e Horácio Sandi e contra a Prefeitura de Concórdia teve um despacho na última semana. A Justiça nomeou um engenheiro e um geólogo para fazer uma perícia no local, mas a data da vistoria ainda não foi definida. O juiz também determinou que está proibida qualquer intervenção nos terrenos e imóveis interditados.

O deslizamento de terra ocorreu no início do mês de junho por causa do grande volume de chuvas que caiu em Concórdia. Dezoito famílias tiveram que deixar as residências e estão abrigadas em imóveis alugados.

Nesta decisão, que foi emitida na quinta-feira, 3 de agosto, o juiz também determinou que o auxílio moradia seja depositado até o dia 5 de cada mês. O valor de R$ 1 mil é dividido entre os quatro proprietários do terreno e a Prefeitura de Concórdia, que são os réus desse processo.