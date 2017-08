O produtor integrado de suínos teve mais um aumento de R$ 0,10 no preço do quilo vivo pago pela agroindústria, nesta semana. A informação é da Associação Catarinense de Criadores de Suínos.

Com isso, a Coopercentral Aurora e a Pamplona passaram a remunerar em R$ 3,10, o quilo vivo. Já a BRF aumentou para R$ 3,00. A JBS já vinha pagando R$ 3,10.

Em entrevista a Rádio Aliança, o presidente da ACCs, Losivânio de Lorenzi, diz que esse aumento é esperado para esta época do ano, já que o consumo aumenta. Acrescenta-se aí a proximidade com o Dia dos Pais, uma data comemorativa.

Mesmo com esses fatores sazonais, Losivânio diz que é aguardadada uma reação maior no valor do suíno até o fim do ano, em que o valor pode chegar a R$ 3,50, motivado por questão de mercado.