Uma mulher cuja identidade não foi divulgada, caiu em um golpe nesta terça-feira (08) que começou em Capinzal, passou por Ouro e Joaçaba e terminou em Treze Tílias, quando ela não conseguiu efetuar o quarto saque no valor de R$ 5 mil.

Segundo informações preliminares, a mulher foi abordada por um casal muito comunicativo em Capinzal que lhe convenceu a efetuar o primeiro saque de R$ 5 mil. Logo em seguida ela foi conduzida pelas pessoas até a cidade de Ouro, onde realizou outro saque no mesmo valor.

No início da tarde, por volta das 12h15 esta mulher deu entrada numa agência bancária de Joaçaba e sacou mais R$ 5 mil repassando a este casal, que lhe conduziu até o município de Treze Tílias onde outro saque deveria ser efetuado. Isso não aconteceu, porque o gerente da agência suspeitou e não autorizou. Quando a mulher saiu da agência para avisar o casal que não poderia realizar a retirada do dinheiro, não encontrou mais o casal e foi avisada que tinha caído no golpe do “bilhete premiado”.

Ela foi conduzida para Joaçaba e ficou a espera dos seus familiares que residem em Piratuba.

A quantia não foi confirmada, mas tudo leva a crer que a mulher teve um prejuízo de R$ 15 mil ao efetuar os três saques de R$ 5 mil em cada cidade.

A Polícia Militar (PM) após de Joaçaba após ter sido comunicada do fato está analisando imagens das ruas próximas as agências bancárias e também internas dos bancos visitados pela mulher, para tentar identificar as pessoas e também o veículo que eles utilizavam.

O nome do golpe o qual a mulher foi lesada não foi confirmado pela PM.

(Fonte: Rádio Catarinense)