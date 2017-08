Audiência de instrução e julgamento será no dia 17 de outubro, no Fórum da Comarca de Concórdia.

Justiça prorroga afastamento do comandante da PMRv de Concórdia

A Justiça da Comarca, de concórdia através do Juiz de Direito João Bastos Nazareno dos Anjos, prorrogou o afastamento do comandante da Polícia Rodoviária Estadual de Concórdia, Ademir Pereira, até o termino da instrução processual instrutória. Em uma primeira decisão, o réu foi afastado por 120 dias. A decisão foi publicada nesta semana. Com isso, o posto da Polícia Rodoviária Militar de Concórdia permanece sob comando interino.

Conforme os autos, Pereira está sendo investigado pelo suposto crime de improbidade administrativa e foi afastado da função em junho desse ano, por decisão judicial. Ele é acusado por utilizar veículo descaracterizado da PRE para fins particulares; adulteração de sinal identificador de automóvel; e por ceder pressão empresarial para transferir um policial lotado no posto da PRE pela rigidez na fiscalização.

Ainda pesa contra o policial uma denúncia onde ele estaria, segundo o MPSC, utilizando um funcionário do Deinfra para melhorias em sua residência durante horário de expediente.

O magistrado determinou a audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de outubro no Fórum de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)