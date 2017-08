Sub-20: Chape empata com o Concórdia em preparação para o Brasileiro

Em preparação para segunda fase do Campeonato Brasileiro, que começa na próxima quarta-feira (16), a Chape disputou amistoso contra a equipe do Concórdia e ficou no 0 a 0. O jogo, apesar de não valer três pontos, teve muita intensidade mas sem bola na rede.

A Chape estava sem jogar desde 26 de Julho, quando venceu o Sport por 3 a 0 na Arena Condá. Por conta disso, Rodrigo Casarin, técnico do Verdão, afirma que o jogo treino é muito importante para que a equipe não perca intensidade e ritmo de jogo.

Ainda na sexta-feira (04) a CBF realizou o sorteio dos grupos para a segunda fase. A Chape caiu no “Grupo F”, que é composto por: Chapecoense-SC, São Paulo-SP, Cruzeiro-MG e Fluminense-RJ. No “Grupo E” ficaram Coritiba-PR, Atlético-PR, Botafogo-RJ e Grêmio-RS.

A primeira rodada dessa nova fase inicia no dia 16 de agosto, quando o Verdão enfrenta o Fluminense no Rio de Janeiro. Nessa fase as equipes se enfrentam dentro de cada grupo em turno e returno, os dois melhores avançam para a semifinal.

Texto: Rafael Bressan