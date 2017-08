Acontece nesta quarta-feira, dia nove, a última rodada de negociação salarial entre a presidência da Embrapa e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário, o Sinpaf. A expectativa é que haja o desfecho, já que a categoria está em estado de greve e, simultaneamente, várias assembleias de trabalhadores serão realizadas em unidades da empresa, inclusive em Concórdia.

A categoria está pedindo 4,8% do IPCA e 1% de perdas no ano passado e o PIB Agrícola, que significa 3% nos últimos 12 meses, que corresponde o ganho que a empresa teve com o movimento econômico rural.

A data base da categoria é maio. Desde então, as negociações estão travadas. Conforme o vice-presidente nacional do sindicato e coordenador local do Sinpaf, Edson Somensi, não está descartada a greve da categoria, caso as negociações não evoluam.