Saída do município da associação, com sede em Concórdia, foi discutida durante assembleia da Amauc, em Concórdia.

A partir do dia primeiro de janeiro de 2018, a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense contará com 14 cidades. O pedido de saída da Prefeitura de Paial da Amauc foi referendada pelos prefeitos durante Assembleia da entidade, realizada na manhã da terça-feira, dia oito. Paial passará a integrar a Associação dos Municípios do Oeste Catarinense, Amoc, a partir do próximo ano.

A distância mais curta para Chapecó e a realização de vários serviços pela Prefeitura na maior cidade do Oeste foram apontados como justificativas para a saída de Amauc. Além de Paial, Arvoredo também já havia deixado a microrregião de Concórdia para pertencer a entidade com sede em Chapecó.