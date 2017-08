Sob a chuva fina que caía na capital gaúcha na manhã desta terça-feira (8), o técnico Guto Ferreira comandou mais um treinamento colorado no CT Parque Gigante. O próximo desafio da equipe marca o início do returno do Campeonato Brasileiro da Série B, diante do Londrina, sábado (12), às 16h30, no estádio Beira-Rio. A força da torcida será essencial para o Clube do Povo alcançar a quarta vitória consecutiva na competição e se aproximar da liderança.

O trabalho desta terça deu indícios do time que poderá entrar em campo contra os paranaenses. O técnico Guto Ferreira, num primeiro momento da atividade, colocou no gramado a mesma equipe que venceu o Guarani, na última rodada. No treinamento de ataque contra defesa, o treinador exigiu bastante na saída de bola adversária, marcando pressão e recuperando a bola. No outro lado do gramado, o restante do grupo trabalhava cruzamentos e finalizações. No fim, um treino tático, onde o técnico ajustou o posicionamento e testou algumas alternativas no time titular.

Para o jogo de sábado (12), o comandante colorado terá a volta de Felipe Gutiérrez, o volante chileno cumpriu suspensão na última partida. Guto terá a disposição praticamente todo o grupo de jogadores, com muitas alternativas para o confronto. O Inter ainda treina nas manhãs de quarta, quinta e sexta, antes de encerrar a sua preparação, tempo para o treinador melhorar ainda mais a equipe que vem crescendo nos últimos jogos e conquistando pontos importantes no Campeonato.