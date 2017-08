Na manhã chuvosa desta terça-feira, o Grêmio realizou o último treinamento antes do confronto diante do Godoy Cruz, amanhã, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Com a primeira parte do trabalho fechado à imprensa, o técnico Renato Portaluppi não deu indicativo de qual equipe colocará em campo. Quando o acesso foi liberado, os jogadores já realizavam o tradicional recreativo que antecede as partidas. Neste trabalho, não estava Edílson. O lateral já não havia treinado ontem e está fora da partida. No seu lugar, Léo Moura deve ser o escolhido. Em compensação, Lucas Barrios voltou a treinar normalmente e é opção para o ataque depois de ficar um tempo se recuperando de lesão. Miller Bolaños e Jael, também em fase de recuperação, apenas correram em volta do campo.

Confira a lista dos relacionados

Arthur, Bressan, Bruno Rodrigo, Cortez, Everton, Fernandinho, Geromel, Jailson, Kannemann, Leonardo Gomes, Léo Moura, Lincoln, Luan, Lucas Barrios, Maicon, Marcelo Grohe, Marcelo Oliveira, Michel, Ramiro, Paulo Victor e Pedro Rocha.

Léo Moura e Marcelo Grohe participaram da entrevista coletiva após o treino. Eles projetaram o duelo diante do Godoy Cruz e pregaram respeito ao adversário.

Grêmio e Godoy Cruz jogam nesta quarta-feira, às 19h15, na Arena.