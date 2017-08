Mesmo com a vitória sobre o Juventus, no fim de semana, o Concórdia Atlético Clube se manteve na sexta colocação na série B do Campeonato Catarinense. O Galo do Oeste está com 13 pontos, mesma pontuação do Operário de Mafra, que está em quinto. O time mafrense leva vantagem nos demais critérios de desempate.

O CAC volta a campo às 17h do sábado para enfrentar o Barra, no Domingos Machado de Lima.