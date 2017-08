A Polícia Civil do Amazonas descarta a possibilidade de Altair Bassi, 52 anos, estar morto ou ter sido assaltado. A informação é do diretor de Polícia Civil do Amazonas, Ivo Martins. Bassi, que é natural de Concórdia e que mora em Manaus há nove anos, foi visto pela última vez no dia 15 de maio, após jantar com amigos. Desde então, o caso é pautado pelo mistério. As investigações estão sendo conduzidas pelo 25º Distrito Policial da Capital Amazonense.

Em entrevista à Rádio Aliança, Martins diz que a polícia já possui informações, que são tratadas como sigilosas para não comprometer as investigações. "Mas descarta-se a hipótese dele estar morto. A gente descarta essa possibilidade! E descarta-se a possiblidade dele ter sido assaltado", completa o delegado.

Conforme informações já leventadas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, Bassi estava jantando com um grupo de amigos, quando foi visto pela última vez. Ele teria levantado, disse que iria embora e não foi mais visto. O desaparecimento foi percebido e comunicado às autoridades por colegas de trabalho.

O delegado Ivo Martins diz que no local onde foi encontrado o veículo e a forma como o carro foi achado, com objetos dentro, não denota assalto. "Isso nos leva a crer que o carro foi colocado lá propositalmente. Não houve nenhum assalto e achamos elementos muito importantes para a investigação", afirma.

Por fim, o diretor de Polícia Civil do Amazonas, delegado Ivo Martins, acredita que, em breve, o mistério que envolve o concordiense Altair Bassi possa estar elucidado.