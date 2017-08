Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira, dia 8, por volta das 14h30, na rodovia BR-153, em trecho entre o Trevo do Horizonte e o perímetro urbano da cidade de General Carneiro, na conhecida Serra do Honorato. De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Canal 4 TV, o acidente envolveu um carro de passeio e uma carreta.

Duas mortes foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal. Segundo os Bombeiros, um carro acabou perdendo o controle no trecho da Serra do Honorato e acabou colidindo frontalmente com uma carreta que seguia sentido contrário. No momento do acidente chovia forte. Com a colisão, o veículo acabou ficando destruído e duas pessoas acabaram ficando presa em meio às ferragens, entrando em óbito ainda no local.

As vítimas ainda não foram identificadas. O Instituto Médico Legal foi acionado para fazer o recolhimento dos corpos.

(Fonte: Canal 4 TV/via André Krüger)

.