O concurso público realizado em janeiro foi anulado, por orientação da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Concórdia. O certame previa três vagas para a área de Saúde. Seriam contratados um médico, um agente comunitário e um fisioterapeuta. Dentre as irregularidades encontradas na prova, a falta de questões inéditas foi uma das principais. No total, 27 pessoas se inscreveram e elas poderão retirar o valor pago na inscrição, que foi de R$ 100,00 para nível superior e R$ 60,00 para nível médio.

O secretário de Administração de Alta Bela Vista, Cassiano Martinzzo, comenta que a Prefeitura deve realizar novo concurso em breve, mas antes vai ressarcir os candidatos. “Basta seguir as orientações que o município fará a devolução do dinheiro. O edital com as informações já está no site da Prefeitura. Os encaminhamentos devem ser feitos entre 09 de agosto e 10 de setembro”, orienta ele.

Os candidatos que participaram do concurso deverão preencher o formulário de restituição da Taxa de Inscrição. O modelo está disponível na Prefeitura e no site da Prefeitura de Alto Bela Vista. Para solicitar o valor, é preciso anexar ao pedido, cópia da Carteira de Identidade, CPF e do cartão do banco constando o número da conta e da agência, além do cargo para o qual se inscreveu e o número de inscrição.

Os documentos deverão ser entregues no setor de protocolo do da Prefeitura, ou encaminhados via SEDEX ou AR, postado nas Agências dos Correios, com custo por conta do candidato, endereçado ao Centro Administrativo – Seção de Protocolo, localizado na Rua Do Comércio, 1015, Centro de Alto Bela Vista/SC, CEP 89.730-000. Também é possível encaminhar a documentação pelo e-mail recepcao@altobelavista.sc.gov.br.