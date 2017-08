Uma coletiva de imprensa foi realizada na manhã de terça-feira, dia 08, na Câmara de Vereadores de Concórdia, para a apresentação de um balanço de atividades e gastos do Legislativo, de fevereiro a julho. O presidente da casa, Artêmio Ortigara detalhou ações e os números e destacou que a os vereadores têm feito economia. Também falou de uma reforma nas instalações, instalação de um novo sistema de transmissão ao vivo e sobre a participação de entidades nas Sessões.

O presidente ressaltou que houve uma redução nos gastos com diárias de viagens. Ele registrou que houve redução nos valores. Em deslocamento para cidades do interior do Estado, a diária baixou 5%. Para viagens a Florianópolis, a redução foi de 8% e quando forem a Brasília, vão receber 11% a menos. “Se compararmos os gastos de fevereiro a julho deste ano, em relação ao mesmo período em 2016, é possível constatar que reduzimos 7,4%, ou seja, R$ 15,8 mil”, detalhou. “Nas verbas de gabinete, também economizamos. Os vereadores podem gastar até R$ 700,00 em manutenção e despesas, mas há uma redução, se comparar com o primeiro semestre do ano passado, foram economizados R$ 34 mil”, contou ele.

Ortigara também falou de investimentos que estão sendo feitos na Câmara. “Instalamos um novo sistema para a transmissão das Sessões. Agora temos novas câmeras, um sistema de som e vamos transmitir com mais qualidade. As pessoas vão assistir do computador, do Tablet ou do celular. O investimento é de R$ 13,4 mil, mas é um sistema comprado, diferente do que tínhamos antes, que era alugado. Também teremos economia com isso, pois os equipamentos se tornam patrimônio e não teremos mais custos com locação”, ressaltou.

O presidente adiantou que algumas reformas estão previstas e serão realizadas na Câmara. “É um prédio antigo e precisamos zelar pela conservação dele. Vamos melhorar a parte externa e fazer reparos na parte interna. Há gabinetes pequenos, por exemplo, que quando o vereador vai atender alguém, tem que solicitar que o assessor saia da sala. Se for atender duas pessoas, não tem espaço”, registrou Ortigara.

Números:

Até 31 de julho a Câmara realizou 52 sessões ordinárias, 2 extraordinárias, uma sessão histórica no Dia da Mulher. Foram feitas 845 indicações, 95 requerimentos, 116 pedidos de informação e 15 moções. Também foram analisados e votados 44 projetos de leis.