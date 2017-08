Objetivo é diminuir o acúmulo e a fila de espera no município

A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Arabutã não está mais agendando serviços de retro escavadeira hidráulica e de trator de esteira. Pelo menos por enquanto, pois há um acúmulo de pedidos.

De acordo com informações da Prefeitura, os pedidos acumulados geram cerca 60 dias de serviço. Muitas solicitações foram feitas em função do período de chuva. Outro problema é que alguns equipamentos estão em manutenção. Os serviços com outras máquinas continuam normalmente.

O secretário de Infraestrutura, Evelácio Leidow, explica que foram praticamente dois meses de trabalhos voltados para a recuperação das estradas gerais e dos acessos às propriedades. Segundo ele, a intenção e retomar os pedidos à normalidade assim que a fila for normalizada.