A administração municipal de Seara vem convivendo com constantes ações de vandalismo nas últimas semanas. Depois de danos registrados na praça do bairro São João, o alvo dessa vez foi o britador móvel que está localizado em linha Forquilha.

Conforme o secretário de Obras do interior, Luiz Benatti, funcionários da prefeitura encontraram o equipamento danificado na manhã desta terça-feira. Uma mangueira de aço do britador foi cortada.

O dano inviabiliza momentaneamente os trabalhos do equipamento, pois todo óleo do sistema hidráulico acabou se perdendo com o corte da mangueira, segundo o secretário.

Um boletim de ocorrência será registrado nesta tarde.

Ainda não há suspeitos identificados, mas acredita-se que o dano tenha sido casusado mesmo de forma intencional.

O secretário Luiz Benatti não estimou o prejuízo, mas disse que o conserto já está sendo viabilizado.

(Fonte: Rádio Belos Montes)