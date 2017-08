A Secretaria Municipal dos Transportes confirma que devolveu as três máquinas, que foram adquiridas através de Processo Licitatório nos últimos meses. Na ocasião, foram compradas uma retroescavadeira hidráulica, um rolo compactador e uma motoniveladora. O motivo é o fato desse maquinário estar em desacordo com o que pedia o Edital de Licitação.

Essa possibilidade de devolução foi noticiada pela Rádio Aliança ainda no mês de maio, quando os equipamentos foram entregues pela empresa e as inconformidades foram constatadas. Naquela ocasião, foi dado um prazo de 15 dias para a empresa fornecedora apresentar as justificativas.

Em entrevista à Rádio Aliança, o secretário Municipal dos Transportes, João Reitel, diz que o rolo compactador, ano de fabricação 2017, estava com um motor do ano de 2010. A motoniveladora estava com os módulos diferentes do que constava no Edital e a escavadeira hidráulica estava com a esteira mais estreita do que o pedido. O valor dessas máquinas ficou em R$ 1 milhão.

Reitel afirma que os trabalhos que essas máquinas deveriam estar realizando no interior estão sendo feitos por uma empresa terceirizada. "Estamos buscando junto ao setor de compras da Prefeitura a possibilidade de pegarmos com a empresa segunda colocada na Licitação, pelo menos, a escavadeira e o rolo compactador. A motoniveladora poderá ser comprada mais tarde", finaliza.