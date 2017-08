Um incêndio em vegetação de grandes proporções mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários, em Irani. O fato foi registrado na madrugada desta terça-feira, dia oito, em uma área de reflorestamento e vegetação rasteira às margens da BR 153, no KM 5, no município de Água Doce.

O chamado foi por volta das 2h15. As causas do incêndio não foram identificadas, mas há a hipótese de que uma tentativa d limpeza de área próxima possa ter provocado o alastramento do fogo. Estima-se que uma área de 15 alqueires tenham sido queimadas.

Brigadistas da empresa Celulose Irani também foram deslocados para a ação.