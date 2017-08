Mauro Kronn usou a tribuna para falar sobre as dificuldades financeiras da Apae

Apae poderá fechar 2017 com as contas no vermelho

O presidente da Apae de Concórdia, Mauro Kronn, usou a tribuna da Câmara de Vereadores na sessão realizada na noite da segunda-feira, 7 de agosto, para falar sobre as dificuldades financeiras da escola. Mauro Kronn apresentou detalhadamente quais são as fontes de receitas da Apae e também mostrou a planilha de despesas. A previsão de arrecadação para este ano é R$ 733 mil, mas os gastos devem superar as receitas.

Mauro Kronn destaca que até julho a média de arrecadação foi de R$ 58 mil e os gastos R$ 72,5 mil. “Essa é nossa realidade até a metade do ano. Segundo ele, a previsão média até o fim deste ano é de um gasto de R$ 870 mil, ou seja, R$ 137 mil a menos que o arrecadado. Atualmente, a Apae atende 161 alunos de Concórdia e dos municípios da região.

Quem quiser colaborar com a escola pode adquirir os produtos que estão à venda no Bazar Beneficente, que acontece no período de 7 a 12 de agosto, na rua Domingos Machado de Lima, em frente à Pizzaria Tuiuiú. O horário de atendimento é das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia.