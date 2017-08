Assunto foi tratado entre o delegado Marcelo Nogueira e o diretor do Detran/SC, Vanderlei Rosso.

O delegado Regional de Polícia Civil de Concórdia, Marcelo Nogueiro, apresentou algumas revindicações ao diretor do Detran de Santa Catarina, Vanderlei Rosso. O encontro foi nos últimos dias.

Em entrevista à Rádio Aliança, Nogueira diz que foi apresentada demandas do órgão em Concórdia para melhorar os serviços na Delegacia Regional e proporcionar acessibilidade para pessoas com necessidades especiais, como a colocação de um elevador entre os dois pavimentos do prédio que abriga o órgão.

Outro pedido é para que haja a contratação de pelo menos cinco servidores para a regional de Cocnórdia. Sendo dois para a Ciretran de Concórdia, dois para Seara e um para Itá. O pedido para a contratação de mais um servidor para Ipumirim também foi abordada.

(Com informações do repórter André Krüger)