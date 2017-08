Veículos pegam fogo após colisão na rua senador Atílio Fontana no final da noite da segunda-feira, dia 7, em Concórdia. O fato foi registrado por volta das 23hs. As primeiras informações que foram repassadas aos Bombeiros Voluntários que seria incêndio em caminhão. Ao chegar no local a equipe que estava na ambulância atendeu o condutor da motocicleta que foi retirado debaixo do caminhão em chamas por populares. Ele foi atendido e encaminhado ao pronto socorro do Hospital São Francisco e se estado era grave, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Somente após o controle das chamas foi possível saber que se tratava de uma colisão envolvendo moto e caminhão. O caminhão com placas de Seara, servia para o transporte de cargas de animais mortos, já a motocicleta segundo o que foi apurado no local era placa de Petitiba. O condutor não foi identificado ainda. O local foi isolado pois fios da rede elétrica estavam caído sobre a rodovia. Além dos bombeiros, SAMU, Polícia Militar e Polícia Rodoviária atenderam a ocorrência. Em breve mais informações.