O pedido de desligamento da Prefeitura de Paial da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, Amauc, será analisado durante Assembleia Ordinária da Microrregião, marcado para esta terça-feira, dia oito, na sede da Amauc, em Concórdia. O assunto vai estar na Pauta da reunião dos prefeitos, que inicia logo mais às 8h.

Com isso, a associação ficará com 14 prefeituras. Paial estaria tomando o mesmo caminho do município de Arvoredo, que já deixou a Amauc e está na Associação dos Municípios do Oeste Catarinense, Ammoc.

Conforme o prefeito de Paial, Névio Mortari, já falou a Rádio Aliança, o único motivo é a distância de Paial para Concórdia, onde está situada a Amauc, que é de aproximadamente 80 KM. Já de Chapecó, essa distância é de 30 Km./ Outro fator apontado é o município estar consorciado em vários serviços com Chapecó.

Com isso, a Amauc deve ficar com as cidades de Concórdia, Itá, Seara, Xavantina, Arabutã, Ipumirim, Lindóia do Sul, Irani, Jaborá, Presidente Castello Branco, Peritiba, Ipira, Alto Bela Vista e Piratuba.