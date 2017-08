A unidade do Senai de Concórdia está com inscrições abertas para o curso à distância de manutenção industrial. O curso, que é semipresencial, é uma das novidades do Senai para esse ano de 2017. O curso possibilita o aluno estudar na hora que quiser, com auxílio de monitora. O prazo de inscrições vai até o dia 14 de agosto no sc.senai.br/cursos. Além de Concórdia, o Senai também estará oferecendo vagas neste curso para as cidades de Rio do Sul, Joinville, Chapecó, Lages, São José, Criciúma, Blumenau, Brusque e Jaraguá do Sul.