Os estudantes universitários interessados em participar da 11ª edição da Jornada de Iniciação Científica (Jinc) têm até o dia 31 de agosto para enviar seus trabalhos. Podem participar acadêmicos de qualquer área do conhecimento. Os trabalhos são analisados por uma comissão científica e são apresentados na forma de comunicação oral e pôster. A abertura da jornada tem uma palestra com profissional da área de pesquisa.



Este ano, a Jinc acontece no dia 25 de outubro no campus de Concórdia da Universidade do Contestado e tem o tema "A matemática está em tudo". O objetivo principal do evento é divulgar e valorizar o conhecimento gerado em instituições de ensino e despertar os acadêmicos para a prática da ciência. De acordo com o idealizador e coordenador da Jinc, o pesquisador e chefe de P&D da Embrapa Suínos e Aves, Airton Kunz, "a ideia é mostrar que a ciência está mais próxima da sociedade do que parece e que é feita com dedicação, por pessoas dispostas a fazer a diferença".



Outras informações sobre o evento podem ser conferidas no endereço www.cnpsa.embrapa.br/11jinc. A Jinc é organizada pela Embrapa Suínos e Aves e pela Universidade do Contestado, com apoio do Instituto Federal Catarinense - Campus de Concórdia e está integrada à programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de do município.

(Fonte: Lucas Scherer/Ascom/Embrapa)