Na manhã desta segunda-feira (07), a Rádio Uirapuru recebeu a informação que o trem descarrilou em Passo Fundo, deixando um funcionário ferido.



Em contato com a empresa RUMO, responsável pela linha férrea, eles informaram que ocorreu um pequeno acidente e que seria aberta uma sindicância pra descobrir as causas. Porém, não forneceram detalhes e afirmaram que nenhum funcionário ficou lesionado.



Durante a tarde, várias imagens começaram a circular nas redes sociais mostrando as proporções do acidente. O acidente ocorreu na região do Capingui, entre Passo Fundo/Marau, e foram cinco vagões carregados de diesel e um de gasolina, além da locomotiva.



O Corpo de Bombeiros informou que não havia recebido nenhum chamado durante todo o dia, e com o conhecimento desta ocorrência uma guarnição vai comparecer ao local devido a gravidade.



A Rádio Uirapuru também conseguiu confirmar que pela parte da manhã a UNIMED realizou o atendimento médico de um funcionário envolvido no acidente.



O Batalhão Ambiental da Brigada Militar também está sendo informado do fato e tomará as medidas cabíveis.

(Fonte: Rádio Uirapuru)