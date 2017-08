Concórdia vai ficar com R$ 87,1 mil; Seara, com R$ 40,2 mil; Irani, R$ 26,8 mil e o restante com R$ 20,1 mil.

Municípios da Amauc recebem na quinta-feira parcela do FPM com a repatriação

Os municípios do Alto Uruguai Catarinense vão receber na quinta-feira, dia 10, os valores da última repatriação de recursos. O dinheiro será depositado na conta as prefeituras junto com a primeira parcela de agosto do Fundo de Participação dos Municípios, FPM.

A repatriação trata-se da recuperação de recursos não declarados e que estão no exterior, pelo Governo Federal.

Com isso, Concórdia vai receber R$ 87.186,25 entre repatriação e FPM; Já Seara ficará com R$ 40.2369,81; Irani ficará com R$ 26.826,54 e o restante das prefeituras da região vão receber igualitariamente o montante de R$ 20.119,90.