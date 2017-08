O preço do gás de cozinha poderá ter reajuste nesta semana. A Petrobrás aumentou em 6,9% o valor do botijão de 13 kg, para uso residencial. Como as distribuidoras e empresas revendedoras têm liberdade para definir a política de preços, ainda não se tem certeza se esse percentual será repassado ao consumidor. A expectativa é que haja aumento e essa variação deverá ficar entre R$ 3,00 e R$ 5,00.

O empresário Gilmar Zat comenta que os reajustes não prejudicam muito as vendas, mas desagradam os consumidores. “Quem precisa do gás não vai deixar de consumir, mas os clientes rejeitam os aumentos”, destaca.

A partir desta segunda-feira, 7 de agosto, os concordienses já estão percebendo a diferença no preço do gás industrial, que teve reajuste de 7,3%. Pela nova política adotada pela Petrobras, os valores do gás serão revisados todos os meses.