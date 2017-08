Duas picapes com cigarros contrabandeados são apreendidas na BR 153 em Água Doce

Policiais rodoviários federais apreenderam na manhã de hoje, na BR 153 em água Doce, aproximadamente 50 mil maços de cigarros contrabandeados de origem paraguaia. A mercadoria estava em duas picapes GM/Montana, localizadas com auxílio de uma denúncia anônima. Os dois veículos viajavam próximos um do outro, quando receberam ordem de parada. Um deles, com placas de Tijucas/SC, foi abordado e o condutor, de 31 anos, preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia de Joaçaba.

Já o condutor da outra Montana não obedeceu à ordem policial e fugiu em alta velocidade. Cerca de dez quilômetros adiante, colidiu contra um barranco e se evadiu pela vegetação, não sendo mais localizado. O veículo, placas de Cianorte/PR, transportava cigarros da mesma marca que a outra picape apreendida. Os produtos contrabandeados foram encaminhados à Receita Federal de Joaçaba para contagem exata e posterior destruição.

(Fonte: Nucom/PRF)