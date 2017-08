Colorado estreia no returno diante do Londrina.

Vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B, o Internacional está totalmente focado na partida de estreia no returno, diante do Londrina, sábado (12/8), às 16h30, no Beira-Rio. Depois de conquistar três vitórias seguidas e assumir a segunda colocação, com 33 pontos, a três de distância do líder América-MG, o Colorado terá toda a semana para se preparar para o confronto como time paranaense.

A primeira atividade ocorreu na tarde desta segunda-feira, quando o técnico Guto Ferreira comandou atividade no CT do Parque Gigante. Ainda haverá mais quatro turnos de treinamentos até a partida de sábado. No primeiro turno, o Inter teve a seguinte campanha: 9 vitórias, 6 empates e 4 derrotas; 25 gols marcados e 13 sofridos (saldo de +12/aproveitamento: 57.9%). Clique aqui e confira os 19 jogos do returno.

(Fonte: Internacional)