Após vencer o Atlético-MG por 2 a 0 no jogo de ontem, o Grêmio se reapresentou nesta tarde, no CT Presidente Luiz Carvalho, para focar na preparação para o próximo confronto, contra o Godoy Cruz, que ocorre nesta quarta-feira, na Arena, pela Libertadores da América.

Quem entrou em campo no domingo realizou um trabalho regenerativo na academia. Os demais vieram a campo onde participaram, num primeiro momento, de uma atividade física: o aquecimento com a tradicional e descontraída roda de bobinhos, seguida por alongamentos. Na sequência, divididos em dois grupos, trabalharam a troca de passes e a intensidade na marcação. Em seguida, o técnico Renato Portaluppi comandou um treino técnico em campo reduzido.

Os atacantes Miller Bolaños e Jael correram em torno do gramado. Amanhã, às 9h30, no CT, o Grêmio realiza os últimos ajustes para o confronto com o time argentino e inicia sua concentração. A primeira parte da atividade será fechada.

O Tricolor tem vantagem para o segundo jogo das oitavas de final da competição. Venceu o Godoy Cruz por 1 a 0 na Argentina, no dia 4 de julho.

Após a atividade desta tarde, o zagueiro Walter Kannemann concedeu entrevista coletiva à imprensa. Confira no áudio abaixo.

(Grêmio FBPA)