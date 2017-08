O SER Juventude, de Lindóia do Sul perdeu em casa pela sétima rodada da fase de grupos da Fase Oeste de Estadual de Amadores. O time lindoiense foi superado pelo Xanxeré, por 2 a 1, na tarde do domingo, dia seis, no Estádio Romano Sandrin. ESta foi a terceira derrota do time do Vale da Produção nesta etapa do campeonato. O Juventude está com 13 pontos e na vice liderança do grupo.