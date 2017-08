No campo de Linha Serraria, no primeiro jogo valendo vaga para as semifinais, enfrentaram-se Veteranos da Associação e a equipe de Linha São Paulo, mesmo com o placar de 4 a 1 para a equipe do Veterano o jogo foi bem disputado, com o resultado a equipe do Veteranos conseguiu a última vaga, se classificando em 4º lugar na primeira fase, garantindo sua vaga para a semifinal.

O segundo jogo entre Linha Serraria e CTG Mariano, a equipe de Linha Serraria venceu por WO o jogo. O CTG Mariano que já não tinha mais chances de classificação na competição, não compareceu para disputar o jogo, assim o time de Linha Serraria se classificou em 3º Lugar.

Na outra partida em jogo único, disputada no campo da Rio Peixense o jogo realizado foi entre a equipe do Dorini Supermercado e LN Presentes, com os dois times já classificados para a próxima fase, a partida valia a melhor campanha e o direito de disputar as partidas em casa. A equipe da LN Presentes acabou vencendo a partida pelo placar de 4 a 0 e com a vitória ficou com a melhor campanha da primeira fase.

As partidas da semifinal serão disputadas no próximo domingo, dia 13, no campo da Associação Atlética Rio Peixense com os seguintes confrontos:

A partir das 13:30h, Dorini Supermercado e Linha Serraria em seguida o jogo entre LN Presentes e Veteranos da Associação.

As equipes da LN Presentes e Dorini Supermercado, jogam com a vantagem do empate por terem realizado a melhor campanha na primeira fase.



(Fonte: Paulo Schuch/Ascom/Pitratuba)