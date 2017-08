Na segunda-feira, dia 07, o governador Raimundo Colombo esteve no município de Jaborá, onde inaugurou a revitalização da SC-355 entre o município e a BR-153. Ele também assinou a ordem de serviço para a continuidade da construção da SC-467, entre Jaborá e Ouro, que está parada há mais de um ano. Durante o evento Colombo respondeu perguntas da imprensa sobre outras rodovias e falou que o Estado deve ajudar na revitalização da SC-135.

O trecho, de quase 20 quilômetros, é muito precário, tem buracos em todo o percurso e já foi até patrolado. A Prefeitura de Piratuba licitou recentemente, um projeto de levantamento de custos para a revitalização. Mais uma vez, Colombo disse que o Estado vai ser parceiro na obra. “Não é uma obra estadual, é uma rodovia feita na época da construção da Usina, mas os catarinenses passam por lá e nós sabemos do problema. Depois que o projeto estiver pronto a gente pretende ajudar sim”, garantiu.

Perguntado sobre a SC-150, que liga Capinzal e Piratuba, o governador não falou em previsão de obras, mas disse que está tentando viabilizar um financiamento que possa compreender a revitalização deste trecho também, pois com recursos próprios, afirmou que não é possível. “Viajo ainda nesta semana até Washington, no Banco Mundial, onde vou buscar informações sobre as normas para uma nova linha de financiamento e a gente está levando todas estas questões. Se conseguirmos, será possível incluir esta obra, mas neste momento, não temos como fazer nenhuma obra de impacto com recursos próprios. Com esta crise, temos que tocar estas que já estão em andamento”, finalizou Colombo.