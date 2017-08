Tensão no Rio Grande do Sul!!

Mais uma vez a rotina dos moradores de Fontoura Xavier foi alterada devido a um assalto a duas agências bancárias na cidade no início da tarde desta segunda-feira(07/08).

Da mesma forma que ocorreu recentemente, os bandidos renderam moradores e fizeram um cordão humano durante o roubo. Foram alvo do assalto as agências do Banrisul e do Banco do Brasil. Ainda não foi informda o número de assaltantes, porém moradores relatam que todos possuem armamento de grosso calibre e efetuaram diversos disparos para o alto.

Na rodovia que dá acesso a Fontoura Xavier, foram jogados miguelitos que furaram pneus de diversos carros. Na fuga, os criminosos utilizaram dois veículos de cor branca e teriam levado o subgerente de uma das agências e um vigilante como refém. O destino dos meliantes seria a localidade de Picada Silveira, interior do município.

Guarnições da Brigada Militar e da Polícia Civil de toda região já estão nas buscas, e pede-se a colaboração da comunidade para que qualquer movimentação estranha seja informada aos órgãos de segurança.

O assalto de hoje ocorre poucos dias após a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mandar soltar cinco pessoas presas por envolvimento com o ataque a banco ocorrido na cidade em março deste ano.

(Fonte: ClicSoledade)