Nova sede do CRAS de Jaborá ainda depende de investimentos do Estado

Na segunda-feira, dia 07, o governador Raimundo Colombo esteve no município de Jaborá, onde inaugurou a revitalização da SC-355 entre o município e a BR-153, e também assinou a ordem de serviço para a continuidade da construção da SC-467, entre Jaborá e Ouro, que está parada há mais de um ano. Durante a cerimônia o prefeito Kleber Nora aproveitou para cobrar recursos para a sede do CRAS, que também está com obras paradas.

Nora destacou que o investimento que ainda falta, é de R$ 60 mil para os acabamentos. Antes da entrega oficial não é possível utilizar o imóvel, que está praticamente pronto. “É uma obra de responsabilidade do Estado e está parada há dois anos e meio, pois a empresa que venceu a licitação e iniciou, desistiu do serviço”, conta Nora. “Assim como a SC-467, nossa sede do CRAS também está parada em função da burocracia. É preciso fazer uma nova licitação e estamos cobrando isso. O valor é de apenas R$ 60 mil, mas ainda estamos no aguardo. Fui inúmeras vezes até a Secretaria de Assistência Social, já fiz até o “carreiro”, para reivindicar a conclusão desta obra”, ressalta o prefeito.

Atualmente o CRAS atende na Casa da Cidadania, mas de acordo com Nora, não é o local ideal. “Não está adequada para o serviço do CRAS, conforme as exigências legais. Inclusive deixamos de receber recursos do governo federal, em função disso”, lamenta o prefeito.