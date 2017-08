Para chefe do Executivo Estadual, talvez, seria necessária a diminuição no número delas.

O governador Raimundo Colombo não concorda com o fechamento das Agências de Desenvolvimento Regional. A afirmação foi feita durante entrevista coletiva, no Aeroporto Municipal de Concórdia, na manhã desta segunda-feira, dia sete. A posição de Colombo é diferente do deputado estadual Gelson Merísio, do PSD, o mesmo de Colombo. Na condição de pré-candidato a governador, o parlamentar foi taxativo e disse que as ADRs deveriam ser extintas, sob o argumento de que é necessário enxugar a máquina pública.

Colombo tem uma posição diferente! "É um erro fechar as regionais. O que se pode fazer é diminuir o número delas. Aperfeiçoar! Não dá para abandonar o interior do estado. É a tese que eu penso", diz Colombo. Sobre esse assunto, Colombo afirma que talvez 35 ADRs sejam demais e que daria para diminuir para 20 através de reagrupamento. Por fim Colombo sentencia que "no nosso período não vai haver essa mudança".