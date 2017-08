O pedido de melhorias na SC 283, pelo menos entre Concórdia e Chapecó, foi feito ao governador Raimundo Colombo, na manhã desta segunda-feira, dia sete, durante a inauguração da revitalização da SC 355, em Jaborá. A SC 283 é um rodovia que interliga os municípios de Concórdia, Seara e Chapecó, região de forte economia agroindustrial. O assunto foi levantado pelo prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, durante discurso, em Jaborá, onde houve a inauguração da SC 355 e a entrega da ordem de serviço para a SC 467. Conforme Pacheco, a SC 283 é "uma rodovia importantíssima, para fazer com que haja melhorias no escoamento da produção e melhorias nos negócios da região da Amauc".

Antes, no Aeroporto Municipal de Concórdia, onde desceu, Raimundo Colombo, afirma que a revitalização na SC 283 poderá ser incluída no próximo financiamento internacional, que será buscado já nesta semana nos Estados Unidos. "Eu conheço essa estrada e sei que ela precisa de melhorias", diz Colombo. Até então, a única obra existente no trejeto é a construção do novo contorno viário de Seara.

O pedido de melhorias da SC 283 é um pedido antigo da classe empresarial da região. O entendimento é que a rodovia é bastante antiga e se torna necessária a correção de algumas curvas. Outra justificativa é que a mesma interliga municípios como Concórdia, Seara e Chapecó. Outra questão apontada pelos usuários é a sinalização deficitária, especialmente à noite, para quem viaja a Chapecó para embarcar em voos comerciais.