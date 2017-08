O Presídio Regional de Concórdia já tem um novo administrador. Trata-se de Marcos Alexandre Barbosa. Ele foi oficializado para a função na última semana. Assume no lugar de Rodrigo Pastore, que deixou a função no começo do mês passado, alegando questões de ordem particular.

Barbosa estava trabalhando como chefe de segurança no Presídio Regional de Xanxerê. Em entrevista a Rádio Aliança, ele afirma que pretende dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado na unidade de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).