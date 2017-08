O homem de inicias A.C de 31 anos segue internado na Unidade de Tratamento intensivo do Hospital Maicê de Caçador. Ele foi agredido pelo padastro de A.L., de 67 anos na noite do dia dois de agosto, com uma barra de ferro, na própria residência. Após ser atendido por uma equipe do Samu, ele foi conduzido ao pronto-socorro do Hospital São Francisco. Como a UTI de concórdia estava com todas as vagas ocupadas, a vitima foi transferida para o município de Caçador.

No final da tarde da sexta-feira, dia quatro, o homem de iniciais A.L 67 anos, acusado de agredir o filho de sua companheira, se apresentou na Delegacia de Polícia de Concórdia. Ele seria o autor da agressão contra A. C., de 31 anos.

Em depoimento A.L afirmou que teria sido agredido primeiro, por A.C. Segundo o relato, ele estaria em um quarto quando a briga iniciou. O idoso teria tentado sair de casa, mas A.C., tentou investir novamente e foi neste momento que ele reagiu com a barra de ferro. Após prestar depoimento ele foi liberado.

A Polícia Civil agora aguarda a recuperação da vitima para tomar seu depoimento, para concluir da investigação.

(Com informações do repórter André Krüger).