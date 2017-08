Quatro pessoas foram detidas por porte de arma de fogo em Irani. Conforme a Polícia Militar, o fato foi registrado na manhã do sábado, dia cinco. A abordagem foi no bairro Zampieri.

De acordo com a PM, houve uma denúncia anônima, através do Programa Rede de Vizinhos, de que o grupo estaria com uma arma. A guarnição foi até o local e um dos suspeitos jogou um objeto embaixo de um ônibus e tentou evadir-se do local, mas acabou sendo detido.

O objeto jogado foi uma espingarda, calibre 36. Foram encontradas ainda duas munições de espingarda, calibre 36, em posse dos abordados.

Os quatro envolvidos, sendo três adultos e um adolescente, foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.