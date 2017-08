Na passagem pela região na manhã desta segunda-feira, 7 de agosto, o governador Raimundo Colombo também entregou a ordem de serviço para que a pavimentação da rodovia SC 467, que liga Jaborá a Ouro, tenha continuidade. Os trabalhos deverão ser retomados nos próximos 30 ou 40 dias.

O Estado irá investir quase R$ 45 milhões para asfaltar 33 quilômetros. O prazo para a conclusão dos trabalhos é de um ano e três meses, ou seja, até o fim de 2018.

Raimundo Colombo destaca que é importante cuidar das ligações entre os municípios. “Essa obra vai fazer um papel paralelo a SC 282 e vai ajudar a desenvolver essa região. Um dos maiores trunfos que Santa Catarina tem é a nossa boa distribuição demográfica e econômica”, destaca.

O presidente do Deinfra de Santa Catarina, Wanderlei Agostini, explica que quase 50% da obra está pronta. Ele ainda comenta que R$ 31 milhões já foram pagos. “A empresa assumiu um compromisso com o governador e com a comunidade de entregar essa pavimentação antes do prazo”, pontua.