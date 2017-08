Inauguração ocorreu no município de Jaborá, na manhã desta segunda-feira, sete de agosto / Fotos: Cristiano Mortari

Revitalização iniciou em 2013 e foi finalizada apenas no ano passado

Depois de muita luta e atrasos na obra, a revitalização da SC 355, que liga Concórdia a Jaborá, está oficialmente inaugurada. O ato ocorreu no município de Jaborá, na manhã desta segunda-feira, sete de agosto, e contou com a presença do governador Raimundo Colombo e várias autoridades políticas da região.

O prefeito de Jaborá Kleber Nora diz que a conclusão dessa obra é motivo de alegria para os moradores de toda a grande região. “Esse investimento é fundamental para o escoamento da produção e também por ser uma rodovia que liga o Oeste ao Litoral”, afirma Nora. O secretário de estado da Agricultura, deputado Moacir Sopelsa, agradeceu ao governador os investimentos feitos pelo Estado. “Raimundo Colombo tem sido o governador que tem olhado para o Oeste e para o Estado todo”, destaca Sopelsa.

A revitalização de quase 23 quilômetros da SC 355 iniciou em 2013, mas ficou parada por bastante tempo porque a primeira empresa que venceu a licitação desistiu os serviços. Uma nova licitação foi realizada e a revitalização foi encerrada no ano passado. O investimento do governo do Estado foi de R$ 34,2 milhões.